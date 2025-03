L'AS Roma celebra la Giornata Internazionale della Donna con screening e visite gratuite. Vitali: "La forza mediatica del club è un patrimonio a disposizione della collettività" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (Official Medical Partner) e con ASL Roma 1, ASL Roma 2 e ASL Roma 3, l’AS Roma ha contribuito a promuovere le attività di prevenzione di una rete di strutture sanitarie della Capitale che nelle giornate del 7 e dell’8 marzo hanno offerto gratuitamente alle donne centinaia di visite, consulenze e screening di prevenzione ginecologica, senologica, tiroidea, dell’osteoporosi e del colon retto.

“In questi due giorni, ci siamo messi con entusiasmo a disposizione delle Istituzioni per portare insieme un beneficio concreto per il diritto alla salute della popolazione femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna”, ha commentato il Chief Administrative Officer & General Counsel dell’AS Roma, Lorenzo Vitali. “Grazie all’impegno continuo della famiglia Friedkin, il nostro Club opera con continuità come una vera e propria piattaforma sociale, potendo contare sulla generosità e sulla disponibilità dei propri stakeholders e della propria community. La forza mediatica della Roma per queste iniziative è un patrimonio che la proprietà metterà sempre a disposizione della collettività”.

Nella giornata del 7 marzo, le calciatrici della prima squadra Oihane Valdezate e Olivie Lukasova, accompagnate dalla mascotte femminile Romina, si sono recate nella sede del Policlinico Campus Bio-Medico di Trigoria per portare il saluto dell’AS Roma ai medici e alle tante pazienti che hanno aderito all’iniziativa. Altrettanto hanno fatto le giocatrici della primavera Rosanna Ventriglia e Sara Zappettini, che si sono recate al Poliambulatorio di Porta Pinciana.

“In occasione di questa giornata speciale dedicata a tutte le donne, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha rinnovato il suo impegno per la salute femminile attraverso un principio cardine che guida quotidianamente il nostro lavoro: la prevenzione”, ha commentato il Direttore Sanitario della Fondazione, Antonella Venditti. “Grazie anche alla collaborazione con l'AS Roma, abbiamo ribadito la grande importanza degli screening e, quindi, della sensibilizzazione dei cittadini sull’impatto positivo delle diagnosi precoci mediante la possibilità di effettuare una serie di test gratuiti. Una visita o una prestazione diagnostica, svolte al momento giusto, possono davvero salvare la vita".

Per dare ancora più concretezza al proprio impegno, il Club ha voluto donare ai consultori della ASL Roma 1 alcuni videoproiettori per contribuire alle attività di consulenza offerte sul territorio. Alla cerimonia di consegna delle dotazioni, che si è svolta presso l’Ospedale San Filippo Neri, ha partecipato in rappresentanza del Club l’Head of Women’s Football, Betty Bavagnoli insieme con il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Ad accoglierli, Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 1, Patrizia Magrini, Direttore Sanitario dell’ospedale e Arianna Pacchiarotti, Dir. PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) San Filippo Neri.

“Ringrazio l’AS Roma, la ASL Roma 1 e tutte le aziende sanitarie e le realtà che hanno partecipato a questa lodevole iniziativa”, ha detto il Presidente Aurigemma durante l’incontro. “Colgo l’occasione per rivolgere gli auguri a tutte le donne: l’8 marzo deve rappresentare una occasione per ribadire ancora una volta l’importanza di diffondere la cultura del rispetto, innanzitutto verso le donne. Ovviamente, queste giornate ci ricordano anche quanto sia fondamentale la prevenzione. Per questo, rinnovo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno aderito a questo programma. Si tratta di un argomento a cui teniamo molto, infatti alla Pisana abbiamo realizzato ‘Un consiglio in salute’: programma gratuito di prevenzione rivolto ai dipendenti del Consiglio Regionale, dove è stata registrata una grande partecipazione. Per tali motivi, stiamo lavorando per estendere questo progetto, coinvolgendo anche i territori. Dobbiamo diffondere la cultura della prevenzione, che non deve essere vista come un costo ma anzi rappresenta un investimento, in termini di salute e benessere”.

“Non è scontato che una società di calcio sia così predisposta a diventare un punto di riferimento anche in attività diverse e lontane da quelle che prevedano l’utilizzo di un campo di gioco”, ha detto Betty Bavagnoli nel corso del suo intervento all’Ospedale San Filippo Neri. “Per questo sono orgogliosa di rappresentare il Club oggi perché, ancora una volta, si dimostra sensibile e in prima linea per supportare le necessità dei cittadini, e in questo caso specifico, delle donne romane”.

