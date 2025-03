Kluivert: "Ho sbagliato a lasciare l'Olanda a 19 anni, ma pensavo fosse la scelta giusta per arrivare al Barcellona"

TELEGRAAF - Justin Kluivert, ex giocatore della Roma e oggi protagonista con la maglia del Bournemouth, ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese. Ecco le parole dell'ex giallorosso: "Con la squadra giovanile dell'Ajax vincevamo quasi sempre e io ero appena entrato in prima squadra quando abbiamo raggiunto la finale di Europa League". Sul passaggio alla Roma a 19 anni: "Pensavo che sarebbe stato il modo più veloce per arrivare a Barcellona, ma ovviamente non è così semplice". Sui diversi prestiti quando era sotto contratto con i giallorossi: "Sempre un nuovo club, una nuova concorrenza e un nuovo allenatore. Non lo consiglio a nessuno. Il Bournemouth alla fine è stata una buona scelta. Il mio allenatore Andoni Iraola pensava che non avrei dovuto giocare sulle fasce, ma dietro la punta. E ho continuato a giocare lì. La cosa divertente è che il direttore tecnico Marc Overmars dell'Ajax ha anche detto che avrei giocato come 'dieci'".

