Kluivert elogia De Rossi: "Una leggenda. La sua aura da uno a dieci? Undici" (VIDEO)

RISING BALLERS - L'ex giocatore della Roma Justin Kluivert ha parlato di Daniele De Rossi. L'ex giallorosso ha parlato ai microfoni di un podcast e si è soffermato in particolare sull'ex tecnico giallorosso: "È il contatto più importante e famoso in rubrica. De Rossi è una leggenda. I tifosi italiani ora staranno urlando, è un nome grande. Ci ho giocato a Roma, è un bravissimo ragazzo. A volte mi risponde alle storie su Instagram, un bravissimo ragazzo. Mi ha mandato un messaggio complimentandosi per quello che sto facendo. È una cosa bella che apprezzo, perché è una leggenda ma anche un bravissimo ragazzo. È bellissimo averlo tra i miei contatti. La sua aura in una scala da 1 a 10? Undici. Sono giocatori di un altro livello".

