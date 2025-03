Il Friedkin Group punta l'hockey: Dan pronto a inserire una squadra di Houston nel campionato in caso di allargamento della NHL

Il Friedkin Group vuole espandere il proprio business e dopo la mancata acquisizione delle quote dei Boston Celtics punta a introdursi nella National Hockey League, ovvero il principale campionato di hockey degli USA e del Canada. Come riportato dal portale, Dan Friedkin sarebbe uno dei principali candidati per portare la NHL a Houston. Al momento non è stato rilasciato alcun commento ufficiale, ma il vice commissario della NHL Bill Daly ha confermato in un'e-mail di aver incontrato il Friedkin Group “in diverse occasioni riguardo al potenziale inserimento di una franchigia di Houston nel campionato”. Il commissario della NHL Gary Bettman ha però smorzato l'entusiasmo, sottolineando come l'argomento dell'espansione del campionato non sia mai stato affrontato in riunione e inoltre il tema non viene considerato un argomento di rilievo. Il proprietario degli Houston Rockets Tilman Fertitta ha avuto dei colloqui con la NHL riguardanti la possibilità di possedere una squadra di hockey, ma il Friedkin Group sembra l'opzione più concreta. L'eventuale allargamento non riguarderebbe soltanto Houston, bensì anche le città di Omaha, Kansas City, Cincinnati, Atlanta e Salt Lake City hanno mostrato interesse.

