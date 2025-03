IFAB, nuove regole per la stagione 2025/26: calcio d'angolo per gli avversari in caso di palla trattenuta in mano dal portiere per più di 8 secondi (COMUNICATO)

L'IFAB (International Football Association Board) ha ufficialmente approvato alcune modifiche al regolamento in vista della stagione 2025/26 e la principale riguarda i portieri: qualora un estremo difensore tenesse il pallone tra le mani per più di 8 secondi, l'arbitro assegnerebbe un calcio d'angolo per la squadra avversaria. Ecco la nota sulle regole che entreranno in vigore a partire dal primo luglio 2025: "L'International Football Association Board (IFAB) ha approvato una serie di modifiche alle Regole del Gioco per la stagione 2025/26. Dopo che le sperimentazioni hanno mostrato un impatto positivo nei casi in cui i portieri trattenevano il pallone troppo a lungo, l'IFAB ha deciso all'unanimità di modificare la Regola 12.2 (Calcio di punizione indiretto). La modifica prevede che se un portiere trattiene il pallone per più di otto secondi (con l'arbitro che utilizza un conto alla rovescia visivo di cinque secondi), l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria (anziché l'attuale calcio di punizione indiretto per più di sei secondi). Le seguenti decisioni sono state prese anche in occasione della 139a Assemblea Generale Annuale (AGM) dell'IFAB, ospitata dalla Irish Football Association (IFA) a Belfast, Irlanda del Nord.

In relazione alla Regola 3.10 (Capitano della squadra), sono state introdotte nelle Regole le linee guida per tutte le competizioni che desiderano applicare il principio secondo cui solo il capitano deve rivolgersi all'arbitro in situazioni specifiche. L'IFAB ha convenuto che una maggiore cooperazione e comunicazione tra capitani e arbitri, che spesso si trovano ad affrontare dissensi verbali e/o fisici quando prendono decisioni, può contribuire a instillare livelli più elevati di correttezza e rispetto reciproco, entrambi valori fondamentali del gioco. I partecipanti all'AGM hanno sottolineato che gli organizzatori delle competizioni, i giocatori e gli ufficiali di gara dovrebbero collaborare per aderire a queste linee guida.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2025 e presenterà anche le seguenti modifiche:

Regola 8.2 (Palla scodellata): Se il pallone si trova fuori dall'area di rigore quando il gioco viene interrotto, viene lasciato alla squadra che ne aveva o ne avrebbe avuto il possesso se ciò è chiaro all'arbitro; altrimenti, viene lasciato alla squadra che lo ha toccato per ultima. Il pallone viene lasciato nella posizione in cui si trovava quando il gioco è stato interrotto.

Regola 9.2 (Palla in gioco): Un calcio di punizione indiretto senza sanzioni disciplinari sarà assegnato se un membro della squadra che è temporaneamente fuori dal campo tocca il pallone mentre sta uscendo. Inoltre non deve esserci l'intenzione di interferire in modo sleale". [...]

