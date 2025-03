"Guess the Teammate": Koné vince ancora la sfida contro Ndicka (VIDEO)

La Roma ha pubblicato la seconda parte dell'episodio della serie "Guess the Teammate", con protagonisti Evan Ndicka e Manu Koné. I due calciatori giallorossi si sono sfidati cercando di indovinare il compagno di squadra mostrato attraverso una serie di immagini. Il primo round era andato a Konè, con il centrocampista che si è aggiudicato anche la seconda sfida, battendo il difensore 10-9 non senza polemiche da parte di Ndicka. L'ivoriano, infatti, scherzosamente ha commentato: "Arbitro non è giusto. Abbiamo finito così?". Il tutto tra le risate di Manù Konè.