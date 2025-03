"Guess the Teammate": Koné batte 6-4 Ndicka tra le 'polemiche'. Evan non ci sta: "Manu parla anche quando non può..." (VIDEO)

La Roma ha pubblicato la prima parte del nuovo episodio della serie "Guess the Teammate" e i protagonisti sono Evan Ndicka e Manu Koné. I due calciatori giallorossi si sfidano cercando di indovinare il compagno di squadra mostrato attraverso una serie di immagini. Il primo atto della sfida è stato molto combattuto e a vincerlo è il centrocampista francese, che batte 6-4 il difensore centrale ivoriano.

Non mancano le 'polemiche', come nel caso del tatuaggio di Gianluca Mancini: Koné spinge la campanella per prenotarsi, ma Ndicka dice il nome. "No, l'ho premuto prima io e quindi il punto sarebbe mio", dice Manu. "Sì, ma l'ho detto prima io. Non sapeva la risposta, ora sì. Cambia domanda!", ribatte Evan. Successivamente è il momento di indovinare Angelino: "Angel", dice Koné. Dopo attimi di esitazione il francese ripete: "Angelino. Io lo chiamo sempre José Angel". Ndicka non ci sta: "No, devi dire Angelino...". Poi esce un'immagine degli scacchi: "Paulo! Lo vedo sempre giocare in sala massaggi. Anche tu lo hai ripreso con il telefonino", indovina Koné. Dopo Ndicka indovina Stephan El Shaarawy grazie all'immagine dello stemma dello Shanghai: "Ero troppo piccolo quando giocava lì, avevo 11 anni", scherza Manu. Infine la prima sfida si conclude con Eldor Shomurodov, indovinato da Koné nonostante Ndicka avesse prenotato: "No, lui dice tutti i nomi. Parla anche quando non può parlare...".