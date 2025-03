Gollini, furto ai danni del portiere: rubati pc, maglie e una borsa firmata

Brutto episodio per Pierluigi Gollini dopo Roma-Como. Nella notte tra domenica e lunedì in via di Porta Pincina il portiere della Roma è stato vittima di un furto: i ladri hanno rotto il finestrino anteriore della sua auto e rubato una borsa Louis Vuitton con all'interno un computer MacBook e tre magliette di calcio. È stato proprio il calciatore a chiamare il 112 e ora sull'accaduto indaga la polizia.