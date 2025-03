Giornata Internazionale della Donna, da Bavagnoli a Baldanzi: "Ci sono ancora passi importanti da fare" (VIDEO)

In vista della Giornata Internazionale della Donna, la Roma ha pubblicato un video sui suoi canali social con alcune interviste in cui si parla dei diritti delle donne e la parità di genere. Nel video sono intervenute le calciatrici giallorosse Hemile Haavi: "In Norvegia quando hai dei figli non è scontato che la donna sta a casa e gli uomini vanno a lavorare. Bisogna ascoltare e parlarsi, sarebbe già un bel passo avanti"; e Marta Pandini: "La Donna deve essere messa sullo stesso piano. Sai che sarai comunque giudicata per l'aspetto fisico e per la bellezza. Oggi celebriamo la giornata della donna, speriamo un giorno di non parlarne più perch vuol dire che la parità è stata acquisita". Così invece la responsabile del settore femminile giallorosso Betty Bavagnoli: "Abbiamo fatto passi in avanti ma non sono sufficienti, ci sono ancora altri passi da fare e non possiamo aspettare tanto. Dobbiamo fare più attenzione all'ascolto".

Tanti i tesserati giallorossi intervenuti, anche Tommaso Baldanzi: "Sappiamo quali sono questi diritti, sarebbe bene applicarli il prima possibile. Ci sono cose non si possono fare. A volte basta semplicemente pensare, basterrebe questo". Così invece Federico Balzaretti: "Non bisogna dare per scontato alcune cose che per noi lo sono. Uscire di casa per noi è più facile, ancora oggi, anche a livello di sicurezza. Noi siamo presuntuosi, ci permettiamo di dare consigli quando invece sarebbe il contrario. Non è più questo il mondo. Il mondo va ad una velocità supersonica, ma ogni tanto è importante rivedere le proprie convinzioni"