Gasperini: "Roma città bellissima? Anche Bergamo lo è"

RAI SPORT - Dopo la vittoria contro la Juventus, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato del suo futuro a La Domenica Sportiva: “In caso di Scudetto potrei anche smettere, cosa posso fare di più? Intanto stiamo facendo un viaggio bellissimo, ogni anno sembra che di più non si possa fare ma viene fuori una stagione meravigliosa a prescindere. Alla mia età si vive del presente. Poi sulla possibilità di approdare in giallorosso: Roma citta bellissima? Anche Bergamo lo è. Con l’Atalanta non ci sono problemi, con la società ho un rapporto di stima reciproco e di affetto ma il calcio è una cosa diversa dai rapporti personali”.