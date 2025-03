Food for the Community: l’AS Roma Business Club con Q8 a supporto del territorio (FOTO)

Proseguono le attività proposte dalla Roma in favore della Caritas per sostenere le famiglie fragili della Capitale. In casa Roma sono stati volontari Cristante, Gollini, Ceasar, Kresche e Minami e a loro si aggiunti Candela, Tonetto e Antonio Giuliani. Ecco la nota del club:

"Proseguono le attività in favore della Caritas per sostenere le famiglie fragili della Capitale. Volontari per un giorno anche i calciatori Cristante, Gollini, Ceasar, Kresche e Minami insieme a Candela, Tonetto e Antonio Giuliani. Questa volta ad attivarsi è stata la community dell’AS Roma Business Club, che ha coinvolto uno dei partner giallorossi più attivi alle tematiche sociali come Q8.

Martedì 25 marzo, grazie al contributo organizzativo di Rise Against Hunger Italia (associazione impegnata nella lotta alla povertà in diversi Paesi europei e del mondo tramite programmi di meal packing), oltre duecento membri del Business Club, provenienti dalle aziende che gravitano intorno all’AS Roma, si sono ritrovati nella familiare cornice della Colosseo Lounge dello Stadio Olimpico per preparare ben 800 kit alimentari contenenti prodotti di altre aziende partner come La Molisana.

I kit saranno consegnati ai cinque Empori della Solidarietà della città gestiti dalla Caritas diocesana di Roma nell’ambito del programma del Club “Food for the Community”, finalizzato al supporto delle famiglie fragili della Capitale.

Ad aprire l'evento il saluto ai presenti del Direttore Retail & Marketing di Q8 Italia, Fabio Curtacci. Queste le sue parole: “Siamo entusiasti di aver partecipato attivamente a questa iniziativa, che riflette i nostri valori di responsabilità sociale e impegno verso la comunità, consentendoci di dare un contributo concreto al territorio”.

Il gruppo si è messo quindi al lavoro con una squadra di supporto d’eccezione formata da numerosi dipendenti di Q8 e del Club, con in testa i calciatori Bryan Cristante, Pierluigi Gollini, Camelia Ceasar, Isabella Kresche e Moeka Minami, gli ex giallorossi Vincent Candela e Max Tonetto e un supertifoso romanista come l’attore Antonio Giuliani, che ha allietato la platea con la sua carica di simpatia alleviando la fatica.

“Vi porto con piacere il saluto e il ringraziamento della proprietà per il vostro impegno e la generosa partecipazione”, ha detto al termine dell’evento la Responsabile delle Relazioni Istituzionali del Club, Lucia Bernabè. “Questa è solo una delle tante iniziative di impatto sociale che svolgeremo insieme nei prossimi mesi”.

“Desidero ringraziare tutte le persone presenti per aver preparato questi doni a nome dei circa 450 nuclei familiari che beneficiano dei cinque empori della Caritas della città di Roma”, sono le parole del Vice Direttore della Caritas diocesana di Roma, Don Paolo Salvini. “Oggi avete dato un contributo di valore a questo processo, senza conoscere i volti di queste persone. Sapete che altri le incontreranno e le sosterranno, anche attraverso quanto voi avete preparato questo pomeriggio”.

Una giornata di team building e solidarietà, per lasciare il segno, dentro e fuori dal campo!"

