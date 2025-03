Proprietari anche dell'Everton, i Friedkin si rifiutano di incontrare i tifosi dei Toffees: è quanto riportano in Inghilterra. Stando a quanto riferito, i tifosi dell'Everton che possiedono alcune quote del club temono che la recente acquisizione della società inglese abbia portato a un drammatico crollo del valore delle loro quote e hanno chiesto un incontro con il Friedkin Group ma la loro richiesta è stata rifiutata.

(The Times)