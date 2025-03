Everton, i Friedkin non badano a spese per Moyes: ingaggio da 12.5 milioni di sterline lordi, è il secondo allenatore più pagato della Premier League (FOTO)

L'Everton dei Friedkin è in netta ripresa in Premier League e gran parte del merito è di David Moyes, tornato sulla panchina dei Toffees a gennaio in seguito all'esonero di Sean Dyche: in 10 partite tra tutte le competizioni il nuovo tecnico ha ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte. Il rendimento è quindi elevatissimo e, come svelato dal tabloid britannico, corrisponde anche al suo stipendio: Moyes è infatti a sorpresa il secondo allenatore più pagato della Premier League e percepisce ben 12.5 milioni di sterline lordi all'anno. Al primo posto c'è Pep Guardiola con 20 milioni, mentre a completare il podio c'è Mikel Arteta con 10. Arne Slot, allenatore del Liverpool attualmente capolista a +15 sulla seconda, guadagna 'soltanto' 6.2 milioni e si piazza in sesta posizione in classifica.

(The Sun)