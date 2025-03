Everton: bilancio chiuso in perdita per il settimo anno di fila

L'Everton ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con perdite per 53 milioni di sterline (63 milioni euro): anche se inferiori rispetto al 2023-2024, si tratta del settimo anno di fila in perdita per il club di Liverpool di Premier League, per un totale di 570 milioni di sterline. L'Everton a dicembre è stato acquistato dal gruppo texano dei Friedkin, già proprietari della Roma, che hanno messo fine a otto anni di turbolenta gestione dell'anglo-iraniano Farhad Moshiri. Lo scorso anno ai Toffees erano stati inflitti otto punti di penalizzazione per i debiti accumulati tra le stagioni 2021-22 e 2022-23. Una svolta per le casse del club può arrivare dal trasloco nel nuovo stadio di 52.888 posti al Bramley-Moore Dock questa estate, in tempo per la stagione 2025-26.