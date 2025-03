Empoli-Roma a Di Bello: positivo il bilancio con i giallorossi

Sarà Marco Di Bello il direttore di gara di Empoli-Roma, match in programma domenica alle ore 18. I giallorossi sono la squadra più arbitrata dal fischietto di Brindisi: 16 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte il bilancio complessivo.

L'ultimo precedente con la squadra di Ranieri risale allo scorso 22 dicembre, al successo casalingo per 5-0 contro il Parma. Si tratta dell'unico precedente stagionale. Nelle ultime 5 sfide, 3 vittorie, con Salernitana, Sampdoria e appunto Parma, e prima c'erano stati i due pareggi con Udinese e Napoli. Proprio dopo la sfida del Maradona, José Mourinho attaccò così la direzione di gara: "Io non voglio parlare troppo, ma il signor Di Paolo (al Var, ndr) e Di Bello non so...Ma in alcuni momenti ho provato vergogna ad essere lì".

Sono 13 i precedenti con l'Empoli. Score in equilibrio con 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

LR24