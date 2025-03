Delvecchio, sua la rete più veloce della storia giallorossa: nel '98 in gol dopo 14 secondi contro il Venezia

Il gol di Matias Soulè contro l'Empoli, arrivato dopo appena 22 secondi, non è il più veloce della storia giallorossa. Spulciando a ritroso, infatti, come fa notare il giornalista Giuseppe Pastore, ci si imbatte in Marco Delvecchio, che nella stagione 1998-99, contro il Venezia, andò a segno dopo 14 secondi, con la gara che finì poi 3-0 con per i giallorossi con l'attaccante che realizzò una doppietta.

Il gol di Matias Soulé dopo 22 secondi di Empoli-Roma

NON sarebbe il gol più veloce mai segnato in Serie A dalla Roma:

• da Roma-Venezia del 26 settembre 1998, la Gazzetta riporta di un gol di Marco Delvecchio

— Giuseppe Pastore (@pastoreguiseppe) March 9, 2025