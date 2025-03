De Rossi vincitore del "Premio ASI Sport&Cultura": sabato 29 marzo la cerimonia di premiazione

Sabato 29 marzo, alle ore 15, al Salone d'Onore del CONI di Roma andrà in scena la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 19^ edizione del "Premio ASI Sport&Cultura". La sezione "Gesto Etico" è stata assegnata nei giorni scorsi grazie al raggiungimento di un verdetto unanime: il premio che riconosce l'etica e i valori profondi dello sport è stato vinto dal campione del mondo di Germania 2006 e bandiera dell'AS Roma Daniele De Rossi, campione anche fuori dal campo grazie alla scelta di cuore di acquisire la storica società dell'Ostia Mare. Rilevando la società in difficoltà ha ridato una speranza ai ragazzi di Ostia, dove De Rossi è nato, e ha annunciato che ne farà un modello di inclusione sociale e farà applicare un codice etico sia per i giocatori che per i genitori, dando un forte segnale a tutto il mondo del calcio. Sabato 29, dunque, De Rossi sarà presente al Salone d'Onore del CONI per ritirare il premio, e ad accoglierlo insieme agli altri premiati, ci saranno, tra gli altri, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Presidente e l'Amministratore delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri e Antonella Blandino, insieme con il Presidente di ASI Claudio Barbaro.