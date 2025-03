De Rossi al Coni per ricevere il Premio ASI Sport&Cultura: "Futuro? Stasera guarderò la Roma. Presto in panchina, anche all'estero" (VIDEO)

DAL SALONE D’ONORE DEL CONI ANNALISA FERRANTE - Giornata di riconoscimenti per Daniele De Rossi. La leggenda giallorossa riceverà oggi, sabato 29 marzo, il premio "ASI Sport&Cultura" nella diciannovesima edizione dell'evento, che si terrà alle 15:00 presso il Salone d'Onore del CONI. Il premio celebra i valori dimostrati da De Rossi dentro e fuori dal campo.

Prima della cerimonia, De Rossi ha parlato ai cronisti presenti, soffermandosi sul suo progetto con l'Ostiamare: "È un progetto sociale, ma c'è tanto calcio dietro. Il calcio porta via tanta gente dalla strada, dalle console. Ostacoli? Quelli che sapevamo: tempistiche, permessi per lo stadio. Siamo partiti in una situazione di classifica turbolenta, ora va un po' meglio. C'è molto da fare sull'impiantistica, ma nessuna brutta sorpresa".

L'ex capitano ha poi parlato del suo futuro da allenatore: "Il mio futuro lo vedremo. Ora sto cercando di sdoppiarmi con l'Ostiamare, ma tutti sanno che la mia passione e vocazione. Il mio futuro? Guarderò qualche partita, stasera guarderò la Roma. Sarà su una panchina. Non so quale, non ho veramente idea, ma spero presto". De Rossi si è detto aperto anche a un'esperienza all'estero: "Certo, perché no? Ho avuto tanti mesi per guardare calcio, aggiornarmi, ho fatto viaggi all'estero per vedere strutture e ritmi di gioco. Mi affascina molto, ho provato a migliorare una lingua. Ho avuto tempo libero, spero di non averne più così tanto, ma non l'ho buttato. Cerco un progetto serio con persone serie". Ha poi commentato positivamente la possibile nomina di Prandelli come direttore tecnico della Nazionale al fianco di Spalletti: "Aggiungere Prandelli a Spalletti può solo far bene alla Nazionale".