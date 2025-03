Damiano David: "Sanremo come il 3-0 della Roma contro il Barcellona. Fu impensabile e incredibile" (VIDEO)

SUPERNOVA - Damiano David, ex frontman dei Maneskin e noto tifoso della Roma, è stato invitato come ospite al podcast condotto da Alessandro Cattelan e tra i vari temi trattati ha paragonato Sanremo alla storica vittoria del club giallorosso per 3-0 contro il Barcellona. Ecco le sue parole: "A livello di visibilità la vittoria dell'Eurovision è stato il momento più grande. Ma Sanremo è stato molto più importante, quella vittoria è stata qualcosa di impensabile. Un po’ come quando la Roma ha fatto quel 3-0 al Barcellona dopo aver perso 4-1. Una cosa impensabile e incredibile”.