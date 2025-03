Cragnotti: "La mia Lazio non avrebbe avuto paura del derby in una finale europea" (VIDEO)

NOI BIANCOCELESTI - Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, ha rilasciato un'intervista al portale a tinte biancoceleste e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla possibilità di vedere il Derby della Capitale in finale di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni: "Non credo la mia Lazio avrebbe avuto paura di una finale contro la Roma in Europa. Evidentemente si parla di altri tempi, anche se qualche derby l'abbiamo perso anche con quella grande squadra. Il derby è una partita a sé, contano tanti valori, si dà tutto e poi il risultato lo dà il campo".