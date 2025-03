Contro il Como senza calcoli: dentro i titolari

Claudio Ranieri ha scelto l’esempio perfetto per far capire quale dovrà essere il giusto approccio alla gara di domani contro il Como, ma soprattutto che tipo di formazione dovrà scendere in campo per affrontare Nico Paz e compagni. (...) Niente turnover stavolta per Ranieri, dentro gli uomini più forti, anzi, dentro i giocatori che in questo momento hanno la condizione migliore per esprimersi e cercare l’undicesimo risultato utile consecutivo e la quarta vittoria consecutiva in campionato che manca addirittura da agosto 2020. Detto che naturalmente il titolare tra i pali sarà Mile Svilar, le uniche grandi novità potrebbero arrivare dalla difesa. Hummels, apparso piuttosto arrugginito contro il Monza dopo quattro panchine consecutive, resterà fuori per favorire un reparto più rapido e che possa affrontare al meglio gli avversari. (...) Sarà Mancini a sistemarsi al centro della difesa. Niente turnover significa Manu Koné e Leo Paredes in mezzo al campo. La coppia che Ranieri predilige da quando è tornato per la terza volta al Fulvio Bernardini. Il ventitreenne francese è stato un vero pilastro di Ranieri, sempre in campo dal primo minuto dalla prima di Sir Claudio contro il Napoli fino alla sfida di domani. In realtà ha saltato due gare: una per squalifica e un’altra per un meritato riposo per averlo fresco proprio contro il Como e l’Athletic. Sarà suo compito stringere con il centrale per fermare gli inserimenti di Nico Paz ed evitare i suoi scambi con Diao. Sulle fasce, neanche a dirlo, Saelemaekers a destra, Angeliño a sinistra. Otto gol e dieci assist in due e spine nel fianco per qualsiasi difesa avversaria. Là davanti Dovbyk può al massimo finire in panchina per recuperare del tutto e farsi trovare pronto per il Bilbao. C’è Shomurodov che duetterà e giocherà per Dybala. (...)

(corsport)