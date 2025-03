La sostituzione di Celik contro il Como nascondeva un fastidio muscolare accusato dal terzino turco che in giornata ha svolto gli esami. Esito negativo dagli accertamenti e dunque nessun problema che possa metterlo a rischio per la prossima sfida di Europa League, con l'Athletic Club che giovedì sarà all'Olimpico per l'andata degli ottavi.