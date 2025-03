Caso "Terza Roma": Totti rifiuta il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia (VIDEO)

Francesco Totti ha rifiutato il Tapiro d'oro. L'ex giocatore della Roma è stato raggiunto da Valerio Staffelli, inviato della trasmissione televisiva, in merito al caso politico nato dalla sua possibile presenza in Russia. "L’imperatore sta andando alla terza Roma", così recitava un cartellone promozionale. Staffelli ha chiesto a Totti: "Ci va o non ci va l’8 aprile in Russia? È vero che Putin tifa Roma?". Nessuna risposta da parte dell'ex numero 10 della Roma, che ha anche rifiutato il Tapiro. Il servizio integrale andrà in onda questa sera.

(striscialanotizia.it)

