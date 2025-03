Capello sul futuro allenatore della Roma: "Serve qualcuno che conosca il valore necessario per fare bene lì. Io? Non lo farò più, vista l'età"

Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Juventus, è intervenuto a margine della terza edizione dei 'WEmbrace Awards', commentando le recenti parole di Claudio Ranieri sul suo successore a Trigoria e l'esonero di Thiago Motta dalla Juventus.

Sulla scelta del prossimo tecnico giallorosso, Capello ha dichiarato: "Il prossimo allenatore della Roma? Io spero che, quando verrà scelto, sia una decisione ben ponderata. Mi sembra che la situazione sia gestita molto bene da Ranieri e che si stia puntando su qualcuno che conosce il valore necessario per fare bene a Roma. È una piazza particolare e serve qualcuno in grado di interpretarla nel modo giusto. Infatti, ho sentito l'ultima dichiarazione in cui diceva che tutti i nomi circolati non erano quelli che aveva interpellato. Io? No, l'allenatore non lo farò più, vista l'età. Non voglio sentirmi dire: 'Quello lì è un po' rinco, allora non lo voglio".

Capello ha poi espresso un giudizio netto sull'esonero di Thiago Motta dalla Juventus: "È stato deciso così. Purtroppo, quando alleni la Juventus, l'obiettivo minimo è la Champions League. Ma soprattutto conta il tipo di gioco. Motta, credo, non avesse capito appieno dove stava allenando e per questo ha avuto grosse difficoltà. Volevo fare qualcosa di diverso, ma per cambiare ci vuole tempo. Con tre anni di contratto, uno devi farlo".