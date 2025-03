Calcio con il Cuore: l’AS Roma avvia una collaborazione con la Liberi Nantes (VIDEO)

Lodevole attività della Roma. Va avanti il progetto "Calcio con il Cuore" e con la nuova attività comunicata sui canali ufficiali, l'AS Roma ha donato un defibrillatore alla Liberi Nantes. Presente per la Roma Gourna-Douath. Ecco il comunicato del club:

L'AS Roma ha donato un defibrillatore alla Liberi Nantes, che opera per l’accoglienza e l'inclusione dei rifugiati.

"In adesione alle policy indicate dalla UEFA per l’inclusione sportiva e sociale di categorie svantaggiate, il Club ha donato all’associazione dilettantistica Liberi Nantes un defibrillatore per contribuire alla formazione di primo soccorso dei propri atleti. L’iniziativa prosegue le attività del progetto “Calcio con il Cuore”, che l’AS Roma ha creato nel 2018 per sensibilizzare gli allievi delle scuole calcio della Capitale sulle nozioni di primo soccorso e formare educatori di defibrillazione precoce.

All’evento di consegna, che si è svolto al campo sportivo “XXV Aprile”, nel quartiere di Pietralata, ha partecipato il calciatore Lucas Gourna-Douath, accolto dal Presidente di Liberi Nantes Alberto Urbinati insieme con il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, la Vice Presidente Annarita Leobruni e un gruppo di tifosi del Roma Club Pietralata.

Nata a Roma nel 2007, Liberi Nantes è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, indipendente, laica, apolitica ed interamente basata sul volontariato che opera per la promozione e la diffusione del gioco e della pratica sportiva – tra cui il calcio – come strumenti fondamentali per la crescita umana e l’inclusione sociale.

Ogni anno l’associazione raggiunge oltre duecento persone, di cui molte in condizioni di vulnerabilità o in fuga da zone di guerra, per le quali lo sport rappresenta un momento di svago ed evasione e un veicolo per il recupero della dignità umana, la ricostruzione della propria persona e delle relazioni di fiducia e contatto con il prossimo".

