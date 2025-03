Calafiori: "Ci sono rimasto male quando la Roma mi ha ceduto. Ma non ho mai portato rancore"

RIVISTA UNDICI - Riccardo Calafiori ha raccontato la sua ascesa che l'ha portato all'Arsenal nella passata estate, senza nascondere momenti di difficoltà e delusioni come quando fu ceduto dalla Roma. In un passaggio dell'intervista, infatti, racconta proprio il momento dell'addio alla capitale: "Al momento ci sono rimasto male. Però non ho mai avuto rancore verso la Roma. Credo che non sia facile prevedere il futuro di un ragazzo così giovane. E poi una società deve fare delle scelte, soprattutto se ha tanti ragazzi in quel ruolo. La Roma ovviamente è stata una parte grande e importante della mia vita e carriera, e penso solo cose positive ancora adesso".