Bournemouth, Huijsen: "Mi sarebbe piaciuto passare più tempo con Mourinho. De Rossi? È stato come un secondo padre per me"

RELEVO - Dean Huijsen, ex difensore della Roma e attualmente in forza al Bournemouth, ha rilasciato un'intervista al portale spagnolo e tra i vari temi trattati è tornato a parlare della sua avventura semestrale (da gennaio 2014 a giugno) nel club capitolino. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono andato alla Juventus a 16 anni e ho fatto la trafila delle giovanili fino ad arrivare in prima squadra. La scorsa stagione sono andato in prestito alla Roma, dove ho giocato per metà anno finché non mi hanno acquistato in Inghilterra. Il motivo per cui sono andato in Italia è stato quello di migliorare dal punto di vista difensivo, volevo essere più completo. In Spagna ho migliorato il controllo del pallone e in Inghilterra l'intensità di gioco. Il ritmo elevato e il gioco uno contro uno mi hanno fatto imparare molto".

Quale allenatore l'ha influenzata di più?

"Ho avuto buoni allenatori, Iraola ha avuto un grande impatto su di me. Prima di lui sono stato con Mourinho, De Rossi, Allegri.... Posso solo essere grato a loro perché mi hanno dato delle opportunità. Ho imparato qualcosa da tutti loro".

Mourinho l'ha chiamata per convincerla ad andare alla Roma?

"Mi ha chiamato ed è stata un'esperienza. Da lui ho mantenuto la competitività e al livello difensivo ho imparato molto anche se sono stato poco tempo con lui. Mi sarebbe piaciuto passare più tempo con lui. Mi sono trovato molto bene anche con De Rossi, che per me è stato come un secondo padre. In Italia l'aspetto difensivo è fondamentale, lui mi aiutava anche fuori dal campo, si preoccupava di come stavo e cose del genere".

