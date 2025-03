Besiktas, Immobile: "Totti tra i migliori attaccanti italiani di sempre" (VIDEO)

Ciro Immobile, ex attaccante della Lazio e attualmente in forza al Besiktas, ha inaugurato la 'Immobile Academy' a Torre Annunziata (la sua città natale) e sul proprio account Instagram ha pubblicato un video in collaborazione con la pagina 'Che fatica la vita da bomber'. Il centravanti del club turco ha stilato la sua classifica dei top 5 attaccanti italiani di sempre: Gigi Riva primo, Paolo Rossi secondo, Roberto Baggio terzo, Alessandro Del Piero quarto e Francesco Totti quinto.

