Atletico Madrid-Athletic Club, i convocati di Valverde: out Sancet, c'è Nico Williams (FOTO)

Oggi alle ore 21 l'Athletic Club, prossimo avversario della Roma in Europa League, affronterà l'Atletico Madrid nel match valido per la ventiseiesima giornata di Liga. Ernesto Valverde, allenatore del club basco, ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco non figura Oihan Sancet: il centrocampista è alle prese con un problema muscolare ed è a forte rischio anche per la sfida di giovedì contro la Roma. Recuperato, invece, Nico Williams, il quale aveva saltato un allenamento per sintomi influenzali.

? ???????????? Ernesto Valverde cita a 2⃣2⃣ jugadores para el partido de este sábado (21:00h) ante el @Atleti en el @Metropolitano ℹ Plan de viaje ? https://t.co/OzMvh5wkso #AtletiAthletic #AthleticClub ? pic.twitter.com/sFaIJNSvqI — Athletic Club (@AthleticClub) February 28, 2025