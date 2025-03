Non sono passati inosservati gli scontri dopo la gara di Europa League tra Atheltic Club e Roma. E il club basco ne paga ora le conseguenze: l'Athletic, infatti, è stato sanzionato dalla Uefa con 34mila euro di multa per gli incidenti del San Mames. In particolare 30mila euro di ammenda per lancio di razzi da parte dei propri tifosi e 4mila euro per avere i suoi sostenitori bloccato le scale di uscita dello stadio dedicate ai tifosi ospiti.

