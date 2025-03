Athletic al lavoro in vista della Roma: out Vivian e Sancet (VIDEO)

Dopo il pareggio contro il Maiorca, l'Athletic Club è tornato ad allenarsi questa mattina in vista della gara di ritorno contro la Roma. Brutte notizie per il tecnico Valverde: Vivian e Sancet, infatti, non si sono allenati con il resto dei compagni. Regolarmente in gruppo Asier Hierro, Endika Bujan, Eneko Ebro, Iker Varela, Aimar Duñabeitia e Mikel Santos.

? #AthleticClub ❌️ Sancet y Vivian no saltan a entrenar con sus compañeros ‼️ Djaló reaparece la primera parte del entrenamiento ?️ Asier Hierro,Endika Bujan, Eneko Ebro, Iker Varela, Aimar Duñabeitia y Mikel Santos se ejercitan con el equipo ? #Konekta pic.twitter.com/MI4y9bp52T — Onda Vasca Deportes Bizkaia (@OndaVascaKirol) March 10, 2025