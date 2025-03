As Roma X Campus Bio-Medico: inaugurati il nuovo percorso per i calciatori e l'ambulatorio di medicina dello sport (FOTO)

Dalla partnership della Roma con il Policlinico Campus Bio-Medico è nato un nuovo percorso dedicato ai calciatori e alle calciatrici della Roma e il nuovo ambulatorio di medicina dello sport brandizzato. Il comunicato del club:

L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione triennale siglata tra la società giallorossa e il Policlinico Universitario di Trigoria, Official Medical Partner dell’AS Roma per le stagioni calcistiche 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Un nuovo percorso dedicato ai calciatori e alle calciatrici dell’AS Roma, dall’esterno del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico fino al cuore della struttura, con i colori giallo e rosso a dominare la scena, il crest e gli scatti fotografici di alcuni dei momenti più importanti della storia del Club. E ancora, il nuovo ambulatorio di medicina dello sport, sempre brandizzato AS Roma e dotato di macchinari e tecnologie di ultima generazione a beneficio dei giocatori e delle giocatrici che già si sottopongono quotidianamente a visite, idoneità ed esami, nonché di tutti i pazienti del Policlinico. Uno spazio, quest’ultimo, in cui sarà anche possibile, tra le altre cose, usufruire di ecografo per l’esecuzione di ecocardiogramma e spirometro e sottoporsi a test da sforzo con cicloergometro e test cardiopolmonare.

Queste nuove aree, appositamente pensate per le esigenze del team giallorosso, sono state inaugurate il 10 marzo nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione dei vertici della società romanista, del giocatore della prima squadra Niccolò Pisilli – accompagnato dalla calciatrice Elena Linari e dal primavera Mattia Mannini – e dei rappresentanti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Tra gli altri erano presenti per il policlinico il Presidente Carlo Tosti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Sormani, mentre per l’AS Roma il Responsabile dell’Area Tecnica Florent Ghisolfi.

“Si tratta di una partnership strategica, che ci riempie di soddisfazione, ma anche di voglia di fare”, ha commentato Paolo Sormani, che poi ha osservato ancora: “Un accordo che conferma il percorso di costante crescita nel quale siamo impegnati – ad esempio, tra gli altri, nei settori della medicina dello sport e della diagnostica per immagini – sostenuto anche da rilevanti investimenti in ricerca, sviluppo e tecnologia. Ma penso anche a quelli su intelligenza artificiale e robotica, per rendere cure e diagnosi sempre più efficaci e approfondite. Miglioramenti di cui hanno già iniziato a beneficiare tutti i nostri pazienti, a conferma ulteriore del nostro legame fortissimo, indissolubile, con la città di Roma e questo territorio in particolare, pure in un’ottica di supporto ai più fragili attraverso le tante iniziative sociali, anche in collaborazione con la società giallorossa, in cui siamo impegnati”. Il Chief Administrative Officer & General Counsel dell’AS Roma, Lorenzo Vitali, a sua volta ha spiegato: “Siamo onorati di poter affidare i nostri calciatori ad un centro d’eccellenza come il Policlinico Campus Bio-Medico. Questa partnership è la naturale conseguenza di un percorso condiviso che abbiamo già svolto in occasione di tante iniziative all’insegna della salute e della prevenzione, potendo apprezzare da vicino la qualità e l’efficienza delle strutture che i nostri giocatori utilizzeranno nei prossimi tre anni”.

La partnership – i cui referenti medici sono il responsabile della Traumatologia dello sport e vicedirettore scientifico del Policlinico Campus Bio-Medico Umile Giuseppe Longo, l’Head Medical Doctor dell’AS Roma Roberto Vannicelli e il consulente del Club Georg Ahlbäumer – comprende, oltre alla medicina dello sport, anche la diagnostica per immagini con apparecchiature di ultima generazione e il supporto dell’intelligenza artificiale, nonché, al bisogno, attività terapeutiche volte al recupero degli atleti. L’accordo è infine completato dall’’esercizio dei servizi di emergenza allo stadio a favore di spettatori, calciatori e calciatrici e staff tecnici della prima squadra maschile e femminile, della Primavera e di tutte le giovanili.

