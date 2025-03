AS Roma, "Let’s Play Together": il progetto dedicato all'inclusione con la Roma Blind Football al Liceo Tasso (COMUNICATO e FOTO)

Nuova iniziativa dell'AS Roma. Come annunciato tramite un comunicato, nella giornata di ieri il club giallorosso ha promosso il progetto "Let's Play Together", dedicato alla diffusione inclusiva del gioco del calcio nella Capitale, con la Roma Blind Football nel corso di una conferenza stampa tenuta al Liceo Classico Torquato Tasso. Ecco la nota: "Nuovo appuntamento nello storico liceo Torquato Tasso per il progetto del Club dedicato alla diffusione inclusiva del gioco del calcio nella Capitale. Una conferenza rivolta a oltre centocinquanta studenti e docenti e poi una prova pratica per dimostrare che il calcio è per tutti.

Questo il senso della mattinata trascorsa al Liceo Classico Torquato Tasso di Via Sicilia – uno degli istituti scolastici più antichi della Capitale – dove il 26 marzo l’AS Roma ha coinvolto la Roma Blind Football per confrontarsi sui temi dello sport paralimpico e sulla disciplina del 5-a-side blind football, riservato ad atleti non vedenti. L’incontro è stato preceduto da una mostra fotografica a cura di Lorenzo Foddai, che segue la squadra della Roma Blind Football da due anni e che ha contribuito a mostrare alla gente la particolarità di questa disciplina paralimpica. Al termine del dibattito, spazio alle prove pratiche nel cortile della scuola condotte dallo staff guidato dal coach Sauro Cimarelli attraverso l’uso del pallone sonoro e delle speciali maschere per simulare la cecità tra gli studenti. Una giornata di confronto, condivisione e inclusione, come è nello spirito del progetto Let’s Play Together, che l’AS Roma porta avanti per contribuire a rendere il gioco del calcio alla portata di tutti".

(asroma.com)

