As Roma, indiscrezione sulla prima maglia 25/26: sarà rossa con i dettagli arancioni

La stagione sta per volgere al termine e le squadre di calcio stanno già iniziando la programmazione della prossima, a partire dai nuovi kit. Tramite la pagina Footy Headlines, è stata svelata in anteprima la possibile prima maglia della Roma per il prossimo anno. Il colore predominante sarà il rosso, mentre, i dettagli saranno definiti in arancione. Al centro l'ormai canonico sponsor "Riyadh Season", in alto a sinistra il logo dell'Adidas e in alto a destra il vecchio stemma

??? Roma 25-26 Home Kit Leaked pic.twitter.com/gALVfY86qq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 24, 2025