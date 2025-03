Ancelotti: "Non sarò io a decidere quando lasciare il Real Madrid. Mio figlio Davide diventerà un bravo allenatore" (VIDEO)

Nel 26° episodio di "Poretcast", il podcast di Giacomo Poretti, è stato intervistato Carlo Ancelotti che tra i vari temi toccati ha parlato anche del suo futuro in questo modo: "L'unica cosa chiara che ho è che non decido io quando andare via dal Real Madrid. Lo deciderà il presidente, prima o poi succede...".

E quando andrai in pensione cosa farai?

"Davide diventerà un allenatore bravo...sono già in pensione, poi continuerò a seguire il calcio sicuramente, mi piacerebbe visitare i posti che non ho visto con mia moglie"

GUARDA IL PODCAST