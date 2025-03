Ancelotti, dalla Spagna: chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere per frode all'erario

Chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti, accusato di frode all'erario per oltre un milione di euro. Questa la richiesta dell'accusa, con l'allenatore italiano che mercoledì prossimo sarà a processo al Tribunale provinciale di Madrid.

Come scrivono in Spagna, nello specifico, l'accusa ad Ancelotti è di aver frodato l'erario pubblico per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675.718 euro), fa sapere la Procura. L'Agenzia delle Entrate gli ha già sequestrato beni per un debito fiscale pari a 1.217.958,24 euro, cifra che comprende sovrattassa e interessi.

