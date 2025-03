Ancelotti: "Brasile? Apprezzo ma nessun contatto negli ultimi giorni"

Tra le voci più frequenti per il futuro di Ancelotti c'è quella che lo vedrebbe come ct del Brasile una volta chiusa l'avventura al Real Madrid. In conferenza stampa, però, l'allenatore italiano ha smentito contatti recenti con la federazione verdeoro: "Apprezzo il Brasile ma non c’è stato alcun contatto tra la Federazione e me negli ultimi giorni. La mia attenzione è tutta sul Real Madrid".

"Sono sotto contratto con il Real Madrid e il mio obiettivo è vincere titoli - ha proseguito Ancelotti -. Ora abbiamo obiettivi importanti".

??? Carlo Ancelotti: “I appreciate Brazil but there was NO contact at all between the Federation and myself in the recent days. My full focus is on Real Madrid”.

“I’m under contract at Real Madrid and my focus is on winning titles. We have important targets now”. pic.twitter.com/L4R0Gn5SCX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025