Allegri pronto al ritorno: Milan prima scelta per il tecnico livornese. Sullo sfondo anche la Roma

Dopo un anno sabbatico, Max Allegri è pronto a tornare in panchina. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, la prima scelta per il tecnico livornese sarebbe il Milan. Il tecnico è affascinato anche dall'ipotesi Roma, ma in caso di chiamata dei rossoneri direbe subito di si. Non da eslcludere anche l'ipotesi Inter, anche se ad oggi Inzaghi sembra ben saldo sulla panchina nerazzurra.

#Allegri ha sempre considerato un ritorno al #Milan la sua prima scelta. Il livornese resta affascinato anche dalla #Roma, ma in caso di chiamata dai rossoneri (andrebbe però valutata la posizione di Ibra) direbbe subito sì https://t.co/hCwXA1fhk5 — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) March 8, 2025