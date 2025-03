Abodi: "I soldi per gli stadi? In tutto il mondo ce li mettono i privati. In Italia abbiamo una cultura che si deve sviluppare"

Oggi, a Novara, si è tenuta la cerimonia inaugurale di "Novara città europea dello sport". All'evento, ha preso parte anche Andrea Abodi. Il Ministro dello Sport ha risposto alle domande dell'AGI sulla questione stadi e sulla scadenza del mandato del Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Ecco le sue parole.

"I soldi per gli stadi? In tutto il mondo li mettono soprattutto i privati. Noi, su questo fronte abbiamo una cultura che si deve ancora un po' sviluppare. E' chiaro che quando si è in Serie A è un po' più facile di quando si è nelle altre categorie che io conosco molto bene e apprezzo, c'è bisogno di un concorso di collaborazione. Quello che manca è la volontà che è la risorsa più preziosa e che a volte scarseggia. Se ci si mette insieme si trovano le soluzioni: c'è il governo Nazionale, c'è la Regione, c'è il Comune e c'è il privato. Dove si trova questa qualità dei rapporti e dove anche i privati sono di qualità le infrastrutture migliorano a partire dagli stadi".

"L'elezione? Io sono talmente affascinato dalle cose che dobbiamo fare, che quello che succederà, che fa parte di una routine di carattere amministrativo, lo lascio a chi dovrà poi valutare chi dovrà essere votato il 26 di giugno".