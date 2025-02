Zdenek Zeman da ieri è ricoverato in Stroke Unit al Policlinico universitario Gemelli di Roma per 'sospetta ischemia cerebrale'. L'ex allenatore, tra le altre, anche della Roma è al momento stabile e oggi sono in programma ulteriori accertamenti. Secondo quanto confermato da fonti sanitarie, è vigile, collabora con i medici e prosegue le terapie.