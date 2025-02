X, gli auguri della Roma a Egidio Guarnacci per i suoi 91 anni (FOTO)

Compie oggi 91 anni Egidio Guarnacci, ex centrocampista della Roma. E il club, suoi social ha ricordato questa data: "Bandiera romanista, in giallorosso ha vinto la Coppa delle Fiere nel 1961", ha scritto l'account romanista. Per Guarnacci 123 presenze e 5 gol con la Roma dal 1956 al 1963.

? Oggi Egidio Guarnacci compie 91 anni! ? Bandiera romanista, in giallorosso ha vinto la Coppa delle Fiere nel 1961 ? Auguri, capitano!#ASRoma pic.twitter.com/5iUxuVoMB6 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 3, 2025