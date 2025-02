VIDEO - Ranieri: "Il presidente si fida di me, dirò di ogni allenatore pregi e difetti"

Claudio Ranieri, a due giorni da Romo-Como, ha parlato anche della scelta del prossimo allenatore. Le sue parole: "Credo che la presidenza si fidi di me, dirò di ogni allenatore pregi e difetti. Poi saranno loro a chiedermi altre delucidazioni, se porto dei nomi è perché credo in questi nomi. Porterò dei nomi validi, che reputo tali per guidare la Roma. Credo che il presidente abbia anche il dovere di dire 'mi convince più questo o quell'altro'"

