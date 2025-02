VIDEO - Mourinho non ha dubbi: "Ferguson o Guardiola? Ranieri"

José Mourinho non offre mai risposte scontate. Lo Special One ha risposto alle domande di Mikel nello show "Obi One" dell'ex calciatore e una di queste era sulla preferenza per Ferguson o Guardiola. La risposta dell'ex tecnico giallorosso: "Impossibile fare un paragone, impossibile paragonare le due generazioni, impossibile paragonare la potenzialità di fare cose, entrambi sono storici per la Premier League, ma io rispondo Ranieri. Vincere con il Leicester è una cosa unica. Vincere con lo Utd in quella generazione è una cosa unica, ma...vincere con il City è una cosa unica, ma...vincere con il Leicester non ha ma. Per me è il successo più incredibile che io abbia vissuto".

Ferguson ou Guardiola ? Réponse de José Mourinho : Ranieri Explications du Spécial One : pic.twitter.com/tNwOlHbxol — José Mourinho Show (@Jmshow10_) February 19, 2025