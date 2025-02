Venezia-Roma, Zerbin: "Abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato solo il gol. Davanti dobbiamo essere più cattivi"

Al termine della sfida contro la Roma, ha parlato il centrocampista dei lagunari Alessio Zerbin. Le sue parole:

ZERBIN IN CONFERENZA STAMPA

Di Francesco ha detto che vi manca qualcosa sottoporta, è così?

"Sicuramente è un aspetto che ci sta mancando. Sulla fase difensiva stiamo lavorando bene anche se la scorsa settimana abbiamo fatto degli errori. Sulla fase offensiva arriviamo bene e ci manca l'ultimo pezzetto per fare male. Il mister ci dice sempre che ci vuole un po' più di qualità e di scelte giuste in quella zona per fare male".

Come ti sei ambientato? E come sta lo spogliatoio dopo i tanti cambiamenti dal mercato?

"Lo stiamo vivendo con grande serenità e un po' di rabbia per la classifica. Abbiamo lo spirito giusto. Io mi sono integrato alla grande, grazie a mister e compagni che mi hanno subito accolto. Lo stesso sta accadendo con i nuovi. E' un gruppo che lavora duro, che si vuole bene, che lavora uno per l'altro, che si aiuta. Queste sono le basi per arrivare alla salvezza".

Le difficoltà maggiori che avete trovato oggi?

"Come dicevo prima secondo me solo nell'ultimo pezzettino di campo, secondo me abbiamo fatto una grande partita. Nel mese in cui sono qua è sicuramente la partita in cui abbiamo fatto meglio. Ci è mancato fare gol, arrivare cattivi e fare la scelta giusta. Ma sono convinto che queste sono cose che possono arrivare con il lavoro".