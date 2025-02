Ufficiale: il Monza esonera Bocchetti. Torna Nesta

Il Monza ha ufficialmente comunicato l'esonero di Salvatore Bocchetti, al suo posto torna sulla panchina dei Brianzoli Alessandro Nesta. La squadra biancorossa affronterà la Roma lunedì 24 febbraio alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Ecco la nota ufficiale: "AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale. AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!"



(acmonza.com)