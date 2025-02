Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Claudio Ranieri, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Como. La squadra ha svolto una prima parte di lavoro atletico prima di passare alla fase tecnico-tattica, lavorando col pallone. Non arrivano buone notizie per Artem Dovbyk, che non si è allenato con i compagni e va verso il forfait per il match contro la squadra di Fabregas.