Totti diventa Brand Advisor di Major Developers: "Un nuovo capitolo della mia vita. Raggiungeremo grandi traguardi" (FOTO e VIDEO)

Nuova avventura imprenditoriale per Francesco Totti. Come svelato su Instagram, il Capitano è diventato Brand Advisor di Major Developers, azienda che si occupa di costruzioni immobiliari negli Emirati Arabi Uniti: "Sono contento di condividere con voi un nuovo capitolo della mia vita come Brand Advisor di Major Developers - scrive Totti sui social -. Il progetto “Manta Bay” in Ras Al Khaimah, con la prima Sky Beach al mondo, è davvero straordinario. Questa è una nuova sfida per me, e sono sicuro che con la migliore compagnia di Real Estate negli UAE raggiungeremo grandi traguardi insieme".

