Sunderland: magia di Le Fée nella vittoria per 3-2 contro il Middlesbrough (VIDEO)

Ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Premier League, Enzo Le Fée si sta mettendo in mostra con la maglia del Sunderland. In serata la squadra di Le Bris ha vinto in trasferta 3-2 contro il Middlesbrough nella 30esima giornata di Championship e Le Fée ha servito uno splendido assist per il gol di Isidor (la rete del 2-1 del Sunderland). Con il club inglese il francese viene schierato esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 disegnato da Le Bris.

