Sanremo, il pubblico prima dell'esibizione di Noemi: "Ha segnato pure Celik" (VIDEO)

Mentre la Roma era impegnata nei playoff di andata di Europa League contro il Porto, in contemporanea sulla RAI, era in onda anche il festival di Sanremo. Tra i concorrenti che si sono esibiti stasera c'era anche Noemi, cantante romana notoriamente tifosa giallorossa. Già oggi, la 42enne aveva esordito dicendo che si sarebbe divisa tra la sua performance e la gara della squadra di Claudio Ranieri. Quindi, una volta salita sul palco, dalla platea alcune persone hanno deciso di informarla sul risultato della partita. Dal pubblico infatti, si sente l'urlo: "Ha segnato pure Celik", riferito ovviamente al gol del turco che ha portato in vantaggio la Roma.

le hanno urlato: HA SEGNATO PURE CELIK. credo di sentirmi poco bene. #Sanremo2025 pic.twitter.com/GJ3OvkN5dx — PæP (@pepjumped) February 13, 2025