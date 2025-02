ROMA-MONZA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Roma in campo nel monday match in questa 26a giornata. La squadra di Ranieri ospita il Monza con l'obiettivo di rosicchiare ulteriori punti dalla zona europea. Dopo le fatiche di coppa, qualche cambio in vista per Claudio Ranieri. In difesa potrebbe essere la volta buona per il ritorno di Hummels, che affiancherà Celik e Ndicka (riposo per Mancini). In mezzo al campo spazio a Gourna-Douath al fianco di Cristante, con Salah-Eddine che farà rifiatare Angelino sulla sinistra. Davanti Dybala e Soulè alle spalle di Shomurodov.

DOVE VEDERE ROMA-MONZA IN TV E IN STREAMING

Roma-Monza sarà trasmessa su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW. Il match sarà trasmesso anche su Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Dybala, Soulè; Shomurodov.

MONZA: Turati; Lekovic, Palacios, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula.

LE QUOTE

ROMA-MONZA 1 X 2 EUROBET 1.25 5.80 11.00 SISAL 1.28 5.50 12.00 PLANETWIN365 1.27 5.50 11.00 SNAI 1.25 5.75 11.00

LR24